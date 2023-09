Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a declarat, astăzi, că toate unitățile de învățământ din această comună sunt pregătite pentru începerea noului an școlar. Viorel Cucu a precizat că atât școlile, cât și grădinițele din comuna Adâncata au încălzire centralizată, apă curentă și canalizare, iar în această vară au fost efectuate lucrări pentru pregătirea începerii noului an. El a arătat că în unitățile școlare din Adâncata învață aproximativ 450 de elevi și preșcolari.

Viorel Cucu a precizat că pentru deschiderea noului an școlar sunt două variante, una la Școala Gimnazială cu clasele V-VIII „Ioan Băncescu” din Adâncata și una la Căminul Cultural. „Dacă până sâmbătă vom finaliza lucrările de pavare în curtea interioară a școlii cu clasele V-VIII, atunci vom organiza deschiderea anului școlar în această locație. Dacă nu se vor finaliza aceste lucrări vom face deschiderea anului în Casa de Cultură din Adâncata, așa cum a fost și anul trecut. Însă avem asigurări din partea constructorului că vor face toate eforturile pentru a finaliza pavarea curții interioare a școlii astfel încât să putem organiza aici deschiderea”, a spus primarul din Adâncata. El a amintit că Școala „Ioan Băncescu” a fost modernizare în totalitate, aici fiind construită și o sală de sport ultramodernă printr-un proiect european în valoare de 1,2 milioane de euro. „Dacă la celelalte școli din comună am construit terenuri de sport, la această școală am decis să construim o sală de sport, pentru că am avut și spațiul necesar pentru o asemenea investiție”, a precizat Viorel Cucu.

El a mai adăugat că la Școala Gimnazială „Ioan Băncescu”, primăria a făcut din fonduri proprii lucrări pentru amenajarea curții interioare, unde a fost amenajat un parc, au fost montate bănci și corpuri de iluminat și urmează să fie montate camere de supraveghere.