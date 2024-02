Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a anunțat, astăzi, că va candida din partea PSD pentru încă un mandat. Asta în condițiile în care Radu Reziuc era membru PNL Suceava și a fost validat ca și candidat din partea acestui partid pentru o nou candidatură. Reziuc se află la primul mandat de primar, fiind ales din partea PMP. Primarul din Mitocu Dragomirnei a ținut să precizeze că în obținerea finanțărilor pentru proiectele importante din comună a beneficiat de un sprijin important din partea deputaților PSD de Suceava, Eugen Bejinariu și Gheorghe Șoldan.

„Închei această săptămână mulțumit și încrezător pentru rezultatele administrative pe care le-am obținut în urma vizitei la București. Prima dată mulțumesc Bunului Dumnezeu, apoi domnului deputat Eugen Bejinariu, care, datorită respectului și prețuirii pe care le are din partea colegilor dumnealui din Guvernul României, m-a sprijinit îndeaproape pentru a susține mai multe proiecte pentru localitatea Mitocu Dragomirnei. Subliniez faptul căci, dacă astăzi avem obținută finanțarea pentru asfaltarea a peste 10 km de drum în localitate, aceasta se datorează în cea mai mare parte domnului deputat Eugen Bejinariu, care m-a susținut foarte mult, în special pentru clarificarea situației juridice a drumurilor din satul Dragomirna. Îi mulțumesc frumos public, din partea dumneavoastră, a tuturor. Cel mai important proiect pe care ni-l dorim cu toții este ,,Înființarea rețelei de gaze naturale”. În acest sens, întrucât proiectul este unul foarte mare, am avut întâlnire cu domnul Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, apoi cu domnul Sterian Ion, director general al Transgaz. În cadrul întâlnirilor la care a participat și domnul deputat George Șoldan, am mai susținut și cerut sprijin pentru proiectele pe care le avem depuse în vederea finanțării nerambursabile prin Programul Național Anghel Saligny și Compania Națională de Investiții. Nu în ultimul rând doresc a vă informa personal despre faptul că la alegerile locale din acest an voi fi candidat din partea Partidului Social Democrat”, a transmis Radu Reziuc pe pagina personală de Facebook.