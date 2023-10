Grădinița „Țăndărică” din Cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a împlinit 18 ani de la înființare. La evenimentul care a marcat această sărbătoare a participat și primarul Ion Lungu care a oferit conducerii grădiniței o ”Diplomă aniversară”. La rându-i edilul a primit ”Cheia succesului”. ”Este prima grădiniță din cele 7, pe care le-am construit in Suceava de când sunt primar, fiind inaugurată în data de 17.10.2005. Este o gradiniță apreciată la nivel local și național, primind distincții în acest sens cum ar fi Steagul verde și Eco – Grădiniță. În urmă cu 18 ani, la inaugurare am primit Cheia Grădiniței, iar astăzi am primit Cheia Succesului. Mulțumesc mult pentru buna colaborare cu conducerea grădiniței, cu doamna director Iuliana Alecsa. Am discutat cu directorii unităților de învățământ prescolare prezenți, cu privire la organizarea anul viitor a „Atelierelor de Vară”, care pot dura 2-3 săptămâni cu prezența copiilor la școală. Cadrele didactice cât și personalul auxiliar vor fi plătite cu ora, din bugetul municipalității”, a spus Ion Lungu.