Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că, cel puțin până acum, șefa Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean, Monica Terteliu, a refuzat să-i fie conferit titlul de cetățean de onoare al orașului, dar și că e bine că doctorița a fost decorată de președintele Klaus Iohannis. De Ziua Națională a României, Monica Terteliu a primit, la Palatul Cotroceni, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler „în semn de apreciere pentru profesionalismul, dăruirea, curajul și solidaritatea manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19”. Primarul a declarat, la Radio Top: „Încă nu am primit lista de la spital cu angajații propuși să devină cetățeni de onoare ai Sucevei, pentru că s-au implicat în combaterea pandemiei. De aceea, am contactat-o personal pe doamna Terteliu să-i cer acceptul să fie cetățean de onoare. M-a refuzat elegant. În modestia ei, a zis că nu-i corect, că mai sunt și alții în spital care ar merita acest titlu și că nu vrea să iasă discuții pe această temă. Monica Terteliu s-a sacrificat, a și trecut prin boală și nu mai zic de câte ori am deranjat-o și am telefonat-o și ziua și la miezul nopții, pentru persoane care erau internate într-o anumită fază de boală și sunau la Primărie”.

Ion Lungu a adăugat: „M-am simțit neputincios când am văzut că președintele Iohannis o decorează pe doamna Terteliu, însă, în același timp, m-am bucurat. Oricum, propunerea mea rămâne deschisă. Voi relua discuția cu managerul spitalului, Alexandru Calancea, pe care de altfel îl apreciez foarte mult. Sunt mulți medici merituoși la Spitalul Județean, dar sunt câțiva care chiar s-au sacrificat, care zi și noapte, aproape 2 ani de zile, au stat la dispoziția bolnavilor de COVID. S-au riscat. Totuși, sunt și mulți care au abandonat lupta împotriva COVID, s-au dat loviți, și-au luat concedii medicale. Or, pe cei care s-au sacrificat, pe cei care au respectat jurământul lui Hipocrate, trebuie să-i respectăm ca atare”.