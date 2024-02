Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent astăzi la grădinița cu program normal din cartierul Obcini acolo unde s-a desfășurat un proiect ”antibullying”, aflat la ediția a doua. ”Astăzi, am fost invitat la Grădinița cu Program Normal ”Obcini” la o activitate cu denumirea “Elixirul Respectului”, din cadrul campaniei “Respect”, aflată la a doua ediție și inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Tot astăzi, s-a dat startul proiectului “Antibullying”, aflat la a doua ediție. Sub îndrumarea doamnei director Maria Todereanu, cadrele didactice au realizat această acțiune prin scenete, cântece și poezii, dans și voie bună, precum și prin expoziții cu lucrări ale copiilor sub această deviză. Felicitări colectivului și preșcolarilor Grădiniței cu Program Normal “Obcini” Suceava pentru implicare!”, a transmis Lungu.