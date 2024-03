Primarul Sucevei, Ion Lungu, a avut discuții la mai multe ministere și agenții publice în cadrul cărora a discutat despre accelerarea unor proiecte de dezvoltare ale municipiului. Astfel, Ion Lungu a spus că la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice a avut discuții despre reconstrucția blocului 139 de pe strada Rarău după explozia care a avut loc aici. „În același timp, am discutat și despre posibilitatea promovării unui proiect de transport metropolitan in Zona Metropolitană, pe lângă proiectul de transport electric din Zona Urbană Funcțională, având în vedere că Suceava este Nod Urban în Master Planul de Transport General al României”, a mai declarat Lungu.

El a adăugat că la Ministerul Energiei a avut discuții legate de parcul fotovoltaic din Suceava, iar la Ministerul Finanțelor Publice a avut o discuție la comisia de împrumuturi. Nu în ultimul rând, Primarul Ion Lungu a precizat că și la Compania Națională de Investiții a discutat despre proiectul de consolidare a versantului Zamca din Suceava.