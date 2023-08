Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astăzi discuții la cinci ministere și companii din București pentru a rezolva problemele comunității și pentru a discuta despre proiecte de dezvoltare. ”Am avut discuții la București la mai multe ministere si structuri guvernamentale. Am purtat discuții la Ministerul Energiei cu domnul ministru Sebastian Burduja ,pentru depunere proiect Parc Fotovoltaic si proiect Reabilitare rețele termice. La Ministerul Dezvoltării am discutat despre depunere proiect clădiri risc seismic ridicat ,pentru blocul explodat in cartierul Burdujeni. La Ministerul de Interne, Direcția Termoficare despre funcționare sistem încălzire iarna 2023-2024 despre subvenții și ajutoare de stat. La Ministerul Finanțelor Publice, am avut discuții la Comisia de Împrumuturi pentru Autoritățile Publice Locale, referitor la împrumutul de aprox. 12 milioane lei pentru cofinanțarea proiectelor europene prin PNRR. La Compania Națională de Investiții au fost discuții legate de demarare lucrărilor la Creșa din Cartierul Burdujeni, precum si probleme punctuale la cele doua investiții prin CNI ,Sala Polivalentă si Baza sportivă tip 1. După discuțiile de astăzi s-au rezolvat o parte din problemele întimpinate în implementarea proiectelor pe fonduri europene și guvernamentale”, a declarat Lungu.