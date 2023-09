Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri lucrările merg bine. ”Se va turna beton de astăzi dimineață până mâine dimineață neîntrerupt, la radierul de la Corpul C ,aproximativ 2.000 mc ”, a transmis Lungu. De menționat că Sala Polivalentă care se construiește în zona Metro se realizează cu fonduri europene, prin Compania Națională de Investiții. Potrivit devizului general, valoarea estimată a investiției este de peste 30 de milioane de euro.

