Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea să termine lucrările la axul principal cât mai repede așa că nu-i ”slăbește” deloc din ochi pe cei care lucrează acolo. Este mereu prezent pe șantier atât ziua cât și noaptea.

”Am verificat realizarea lucrărilor de asfaltare pe timp de noapte la axul principal .În această noapte se frezează in continuare. Până la mijlocul săptămânii viitoare constructorul s-a angajat să asfalteze porțiunea frezată”, a transmis Lungu.