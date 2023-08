Într-o emisiune la Radio Top, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că lucrările de asfaltare a bulevardului principal pe timp de noapte avansează și speră ca investiția să fie terminată pînă la 1 octombrie. El iese în repetate rînduri pe teren pentru a vedea cum decurg lucrările și a afirmat: „Ne grăbim încet, dar eu spun că se lucrează bine. Fără a exagera, cum a ținut 12 ani asfaltul de pe axul principal, așa ne dorim și-acum, să facem o lucrare de calitate, care să mai țină vreo zece ani. Este o lucrare care nu mai putea fi amînată și mi-am cerut scuze sucevenilor pentru disconfort. Este un anumit disconfort, pentru că se face gălăgie, se face zgomot. Nu am primit reclamații, însă pe Facebook mai este cîte un cîrcotaș. La modul sincer, cred că oamenii apreciază că se face un lucru necesar pentru comunitate”. Primarul a mai spus că de turnat asfalt este cel mai ușor, iar greu este cu lucrările pregătitoare legate de capacele de canalizare și telecomunicații. Ion Lungu a completat: „La axul principal se lucrează și dinspre Burdujeni și dinspre Fălticeni și consider că echipele se vor întîlni în zona centrală. Este cea mai importantă lucrare de asfaltare din acest an și cred că o vom fianliza pînă la începutul lunii octombrie”. De asemenea, primarul a evidențiat că din cauza lipsei forței de muncă, firmele implicate în asfaltarea axului principal au fost nevoite să-și aducă lucrătorii de pe alte șantiere, astfel că anumite proiecte sînt suspendate.

