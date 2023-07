Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a verificat din nou lucrările de asfaltare pe timp de noapte la Axul principal și a declarat că este mulțumit de modul în care se lucrează.

„Chiar dacă lucrările au început mai greu mă declar mulțumit de ceea ce am văzut la fata locului. Se fac lucrări de calitate și vom urmări permanent acest lucru. Cer scuze sucevenilor pentru disconfortul creat, dar nu avem altă soluție având în vedere faptul că axul principal nu a mai fost asfaltat de 12 ani. Sperăm ca până la 1 octombrie să finalizăm lucrările”, a transmis Ion Lungu.