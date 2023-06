Primarul Bogdan Andrei Loghin anunță manifestări de o amploare fără precedent cu ocazia Zilelor Rădăuțiului care se vor desfășura în perioada 29 iunie-2 iulie.

”Pentru prima dată Mănăstirea Bogdana organizează în Rădăuți o procesiune prin care Moaștele Sf. Ierarh Leontie și Teodosie vor parcurge un traseu prin oraș, după care vor fi depuse spre închinare în curtea bisericii. Festivalul Arcanul, la 30 de ani de existență, a angrenat peste 400 de participanți în programul din acest an, dansatori, instrumentiști și soliști din 8 țări, din alte zone ale țării, precum și artiști autohtoni. Nici în acest an nu lipsesc din program, vernisaje de expoziții, lansări de carte, premierea cuplurilor de aur sau diverse manifestări sportive. Pe scena din parcarea centrală vor evolua și în acest an vedete precum Vali Boghean, YNY Sebi, Nicole Cherry și Andra iar la final vom asista la un foc de artificii”, a dezvăluit în premieră primarul municipiului Rădăuți.