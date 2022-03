Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a păstrat tradiția de a oferi flori sucevencelor de 8 martie. Acum a avut un obiectiv în plus: centrul de refugiați ucraineni din Burdujeni. ”Cu ocazia zilei de 8 martie, am organizat o acțiune pe parcursul căreia am oferit doamnelor și domnișoarelor câte o floare în semn de respect și apreciere. Acțiunea s-a desfășurat în această dimineață la Centrul pentru refugiați de pe raza municipiului Suceava, în Bazarul Municipiului Suceava, doamnelor de la Politia Locală, Administrația piețelor, Direcția Domeniului public, Direcția de Asistență socială precum și doamnelor de la Primăria Municipiului Suceava din respect pentru că ne luminează viața în fiecare zi. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!”, a transmis Ion Lungu.