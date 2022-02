Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că a semnat contractul pentru realizarea Parcului Fotovoltaic cu câstigătorul licitației firma SC 2 GMG Construct SRL Cluj Napoca. ”Am avut prima discuție cu privire la realizarea documentației. Valoarea contractului este de 399.000,0 lei fără TVA. Perioada de realizare este de 10 luni pentru documentația tehnico-economică respectiv: elaborate Studii de teren- două luni de la semnare contract, elaborare Studiu de Fezabilitate -6 luni de la semnare contract, elaborare Proiect tehnic și Detalii de Execuție-8 luni de la semnarea contractului, elaborare Cerere de Finanțare la 10 luni de la semnarea contractului.

Două luni asistența acordată beneficiarului pe perioada evaluare proiect”, a spus primarul.

Municipalitatea suceveană va realiza un Parc Fotovoltaic pe o suprafață de 30,5 hectare la groapa de zgură de la Termica.

”Ne punem mari speranțe în acest proiect, mai ales în contextul actual când prețurile la energia electrică au crescut de cinci ori ,sperăm să ne asigurăm consumul propriu de energie electrică în oraș la școli,la instituțiile Primăriei și mai ales la societatea de transport public local TPL”, a completat Ion Lungu.