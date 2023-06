La Școala Gimnazială nr.1 din Suceava va fi construită o grădiniță pe fonduri europene pentru 120 de copii. Investiția este estimată la 1,5 milioane de euro. Potrivit primarului Ion Lungu, viitoarea grădiniță va fi formată din demisol, parter, două etaje și un etaj III retras, iar acolo vor funcționa două grupe mici, două mijlocii și două mari. El a adăugat că încălzirea va fi asigurată de la rețeaua centralizată de termoficare și în completare de panouri solare și fotovoltaice. Totodată, primarul a menționat că acoperișul va fi tip terasă circulabilă, adecvat pentru activități in aer liber dedicate copiilor. Pe acoperiș vor fi și locuri de joacă.

