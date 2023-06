Ediția din acest a Zilelor Sucevei care s-a desfășurat în perioada 22-25 iunie a înregistrat un număr record de participanți: 100.000. Afirmația a fost făcută de primarul Ion Lungu care a precizat că 40.000 de participanți au fost la evenimentele Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților realizate în parteneriat cu Primăria Suceava, evenimente care au inclus și pelerinajul cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, iar restul de 60.000 de participanți au fost la concertele din Centrul Sucevei dar și la cele de la Iulius Mall. Primarul Ion Lungu a ținut să mulțumească celor care au participat la evenimentele de Zilele Sucevei. ”La Iulius Mall sâmbătă și duminică au fost perioade în care nu puteai să bagi un ac dar și în Centrul orașului a fost la fel. Eu cred că am făcut un lucru civilizat cu acele rulote din centru pentru că nu a mai fost fum și miros, au fost fel de fel de produse apreciate de cei prezenți. Estimăm că în mare 100.000 de persoane au participat la evenimentele legate de Zilele Sucevei. E un record și asta ne arată faptul că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește strategia de turism”, a spus Ion Lungu.

