Medicul veterinar Constantin-Viorel Gașpar, Doctor în știinte zootehnice, președintele Clubul Național Bucovina al crescatorilor și proprietarilor de câini de rasa Ciobănesc Românesc de Bucovina , va fi ”Cetățean de Onoare” al municipiului Suceava. Proiectul de hotărâre de consiliu local inițiat de primarul Ion Lungu va fi aprobat în ședința deliberativului de săptămâna asta. Doctorul Gașpar este cel care a contribuit decisiv la omologarea resei de câine Ciobănesc Românesc de Bucovina.

Constantin-Viorel Galpar a efectuat pentru prima data in Moldova un recensământ al câinilor Ciobănești Romanești (Ciobănesc Românesc Mioritic, Ciobanesc Românesc Carpatin). impreună cu cei mai apropiați colaboratori a semnalat pentru prima data ca in cadrul rasei Ciobănesc Romanesc Carpatin există doua populații diferite: Ciobînesc Romanesc Carpatin și Ciobanesc Românesc de Bucovina.

La initiativa medicului veterinar Constantin-Viorel Galpar a fost infiinat, in anul 1995, la Gura Humorului, primul Club National de Ciobănești Romanești. Acest club a emis pentru prima data un act de adeverire a originii acestei rase, document emis in baza primului Registru Genealogic al Ciobaneștilor Romanești, intocmit personal de domnul doctor. Tot la Gura Humorului, a fost organizat un Simpozion National pentru Ciobaneti Românești, prima ediție in 1995 iar cea de-a doua in anul 1998.

În acest context, Asociația Chinologica Romana a recunoscut in martie 2002 rasa și a constituit Subcomisia Asociatiei Chinologice Romane pentru Ciobi

esc Romanesc de Bucovina, al cărei prqedinte este dr. Constantin-Viorel Gapar. Subcomisia a intocmit și a depus Dosarul pentru recunoașterea de către Federatia Chinologică Internatională a Ciobanescului Romanesc de Bucovina.

Ca președinte al Asociatiei Chinologice Bucovina, în perioada 1994-2006, a organizat 26 de expozitii chinologice, d in care 11 In municipiul Suceava. Ulterior, datori ta eforturilor domnului doctor Gapar, Asociatia Chinologica Bucovina a devenit Clubul National Bucovina, a carui principala misiune a constat în gest ionarea problemelor rasei Ciobanesc Romanesc de Bucovina.

A promovat rasa Ciobanesc Romanesc de Bucovina, la nivel nafional și local, prin organizarea a 30 Expozitii de club, 30 Examene de selectie și prin prezentarea la d iverse manifestari organizate de autoritatile locale și centrale (Hora Bucovinei, Drumul Lem nului , Targul Laptarilor, Festivalul Marului, Rascolul Oilor etc.), precum și pe plan international, prin participarea la numeroa se evenimente:

– Expozitia Mondiala de la Bruxelles din 1995, la invitatia Regelui Belgiei Albert al II-lea, cu un numar de șase exemplare;

– Expozitia de la Belgrad – 2005, cu patru exemplare de Ciobaneti Romanești de Bucovina, pentru recunoașterea rasei de catre Federatia Chinologica Internationala;

Expozitia Europeana de la Budapesta – 2008, cu opt exemplare de Ciobaneti Romaneti de Bucovina, pentru sustinerea recunoaterii definitive a Ciobane tilor Romaneti Carpatin și Ciobanetilor Romanești Mioritc.