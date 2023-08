Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava și-a deschis oficial porțile pentru vizitatori. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc astăzi în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primarului Ion Lungu, directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, deputații Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, a adminsitratorului public al județului, Irina Vasilciuc și al vicepreședintelui CJ, Niculai Barbă. Ca în fiecare an, în deschiderea festivalului, de pe zidurile cetății a fost interpretat un fragment din „Apus de Soare”. Ștefan cel Mare a fost întruchipat de actorul botoșănean, Marius Rogojinschi. Pentru început, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, îmbrăcat în straie medievale de boier, a dat citire legământului pentru continuitatea acestui festival. A urmat apoi cuvântul președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur a spus că Suceava devine un fenomen prin acest festival. „Mă bucur să fiu astăzi la deschiderea festivalului medieval de la Suceava. Trebuie să vă spun că aseară am participat și eu la parada medievală și am văzut acel dragon de foc, o chestiune cred eu unică în România, cu aproape 600 de oameni în costume de epocă, cu făclii, cu cai frumoși, cu călăreți, care au străbătut orașul să împrăștie spiritul marelui Ștefan. Mă bucur că cetatea oferă astfel de evenimente. Să știți că anul trecut în trei zile am avut aici circa 30.000 de vizitatori. De fapt asta înseamnă turism pentru Suceava. Mă bucur că trei zile vor fi evenimente în Cetatea de Scaun a lui Ștefan. Mă bucur că au venit aici artiști din România și foarte mulți sunt veniți din vest, din Ardeal, din Târgu Mureș, de la Sighișoara, vă salut pe toți. Sunt veniți și din țările vecine, Ucraina, Turcia. Apropo aseară întreba cineva de sunt echipe din Turcia la Cetatea lui Ștefan. Da, din 47 de ani de domnie, 11 ani a fost în război cu turcii, restul au fost înțelegeri. Așa era politica și atunci. Dincolo de asta avem din Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova, artiști, oameni care au venit aici la Suceava. Suceava devine un fenomen. Cred că suntem cel mai mare festival medieval și vă mulțumesc”, a spus Flutur.

El a adăugat că de luni, după terminarea festivalului, Cetatea de Scaun a Sucevei intră într-un amplu proces de restaurare și consolidare. „De luni intrăm într-o mare reparație aici la Cetatea de Scaun, dar asta nu înseamnă că se închide. Tot ce vedeți mână curentă, podul de intrare, plombări în șanț fortificarea contra escarpei, vor fi investiții făcute de Consiliul Județean în perioada următoare. Vă felicit pentru participare și vă doresc petrecere frumoasă”, a încheiat Gheorghe Flutur.