Imaginile inițiale ale actorului Sebastian Stan, de origine română, în rolul unei versiuni mai tinere a lui Donald Trump, înainte ca acesta să devină cunoscut ca star de televiziune și, ulterior, președinte al Statelor Unite, au fost prezentate în trailerul filmului biografic „The Apprentice”, conform informațiilor oferite de revista Variety.

Filmul, regizat de Ali Abbasi și anunțat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes 2024, explorează ascensiunea lui Donald Trump la putere prin ceea ce a fost caracterizat drept „un pact faustian” încheiat cu influentul avocat de extrema dreaptă și intermediar politic Roy Cohn, interpretat de actorul Jeremy Strong, conform relatărilor Agerpres.

Sebastian Stan, cunoscut ca un actor hollywoodian de origine română, s-a remarcat anterior în seriale TV precum „Kings” și „Once Upon a Time”, precum și în filmele din universul Marvel, inclusiv „Captain America: The Winter Soldier”, „Captain America: Civil War”, „Avengers: Infinity War” și „Avengers: Endgame”.

Printre cele mai recente apariții ale sale se numără rolurile din „The Devil All the Time” și „Dumb Money”. În luna februarie a acestui an, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Sebastian Stan a fost distins cu Ursul de Argint pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea sa din filmul „A Different Man”, potrivit click.ro.

