După ce revista Die Aktuelle i-a făcut pe cititori să creadă că au publicat primul interviu cu Michael Schumacher, pilotul de Formula 1 care a suferit un accident grav la schi, în decembrie 2013, în Germania a început un mare scandal, notează click.ro.

Se pare că, de fapt, interviul în exclusivitate este o mare înșelătorie legată de utilizarea inteligenței artificiale, transmite site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF, citat de Agerpres.

„Michael Schumacher”, „primul interviu”, „senzaţie mondială”: prima pagină a revistei anunţă marele „interviu”, totul fiind însoţit de câteva cuvinte misterioase, „pare înşelător de real”. O propoziţie care poate fi înţeleasă doar ulterior.

Falsul interviu este prezentat într-un mod banal, în ciuda formulării ciudate. El ia forma unor întrebări şi răspunsuri cu legenda Formulei 1 (a cărui stare de sănătate nu este cunoscută cu adevărat) şi prezintă citate precum „viaţa mea s-a schimbat complet”. Formularea interviului îi poate duce foarte ușor în eroare pe cititorii mai puțin suspicioși. Este nevoie să ajungi la ultimele rânduri ale interviului pentru a descoperi înşelăciunea, admisă în sfârşit de revistă, potrivit click.ro.

„Michael Schumacher chiar a spus totul el însuşi? Noi am găsit acest interviu online, pe un site care publică texte generate de inteligenţa artificială”, se precizează la sfârşitul articolului, postarea nefiind însoţită de nicio semnătură.

