Asociația Monomyths dă startul proiectului Captain Civic, prin intermediul căruia introduce primul joc de educație civică din România. Jocul Hi-Quest își propune să contribuie la formarea unei generații de liceeni activi, implicați, solidari și informați în privința drepturilor și responsabilităților pe care le au în societate. Conferința de lansare va avea loc online joi, 31 martie 2021, de la ora 16:00. Pentru a participa trebuie să vă înregistrați accesând link-ul de mai jos. După înregistrare, veți primi un mail cu link-ul pentru conferință.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclceurrjIjHtTCy404bPJhVbF_qAe4HsZW

Proiectul Captain Civic este derulat de Asociația Monomyths cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de a implica 1.200 de elevi într-un program complex de educație civică prin gamificare (metode alternative de învățare prin joc), care să le dezvolte competențele personale, sociale, civice și gândirea critică.

„Pentru început, am găsit 15 profesori motivați, curioși, deschiși si apropiați de lumea elevilor lor gata să facă parte din echipa Captain Civic. În cadru lunui training de trei zile, organizat in perioada 1-3 aprilie, acești 15 Căpitani Civici împreună cu doi traineri cu experiență vortesta Hi-Quest pentru a înțelege cum îi pot ghida ulterior pe tineri să participe la acest joc educațional la clasă, să își descopere compasul interior de valori, să ia decizii raționale și corecte ș isă își înțeleagă drepturile și responsabilitățile pe care le au încalitate de tineri cetățeni. Cu ajutorul feedback-uluioferit de primii 15 profesori participanți în legătură cu modul în care am puteaîmbunătățiactualaversiune a jocului, vom realiza versiunea finalăîn care vom implica alți 45 de profesori motivați să ducă această inițiativă în comunitățile lor”, explică coordonatoarea proiectului, Luminița Ene.

Timp de opt săptămâni, 1.200 de liceeni vor avea ocazia să descopere cele șapte orașe tematice și misiunile interactive incluse în jocul educațional Hi-Quest, creat în exclusivitate în România de o echipă de educatori, lucrători de tineret și designeri de jocuri. Hi-Quest îi provoacă pe tineri să își gestioneze avalanșa de emoții specifice vârstei, să își construiască comportamente pozitive, dar și să aibă discuții cu sens pe tematici precum bullying, voluntariat, știri false, gândire critică, dezvoltare durabilă, drepturile omului, diversitate și discriminare.

Cu ajutorul proiectului Captain Civic, liceenii învață să fie adevărați cetățeni care acționează civic și construiesc un oraș care funcționează după reguli clare, își asumă roluri publice și se simt bine când oferă din timpul lor comunității în care trăiesc. Prin parcurgerea provocărilor devin atenți la nevoile comunității lor și ale Planetei. Reflectează la consumerism, resurse, voluntariat. Acționează pentru ca toți oamenii să aibă șansa unei vieți mai bune și se gândesc permanent la pământ, aer și apă pentru că înțeleg consecințele globale ale acțiunilor lor.