Duminică la 1 noaptea politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, fiind programați in serviciul de patrulare, au oprit autoturismul condus de un barbat de 36 ani

din Vicovu de Sus, care a inmânat lucratorilor de poliție cartea de identitate, permisul de conducere și certificatul autoturismului. Fiind întrebat despre polita RCA obligatorie si inspectia tehnica periodica, acesta a spus ca nu le are asupra sa. Întrucat emana halena alcoolică, conducatorului autoturismului i s-a solicitat testarea cu aparatul etilotest, însă a refuzat motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Radauti pentru prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. La Spitalul Municipal Radauti, in prezenta medicului de garda, soferul a refuzat sa ii fie prelevate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul de 36 de ani a fost sanctionat contraventional conform OUG 195/2002 cu privire la faptul ca autoturismul condus nu avea polita RCA obligatorie valabila si inspectia tehnica periodica. In cauza urmeaza a se efectua cercetari cu privire la infractiunea de: „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre blologice” – fapta prev. si pedepsita de art. 337 din Codul Penal sustragerea de la prelevarea de mostre blologice” – fapta prev. si pedepsita de art. 337 din Codul Penal.