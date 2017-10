Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a anunțat că, începînd cu 1 ianuarie 2018, pentru asigurarea de condiții egale pentru toți candidații, proba practică pentru obţinerea permisului auto va fi susţinută doar în municipiul Suceava. Acest lucru a fost decis prin ordin al prefectului Mirela Adomnicăi. Astfel, de anul viitor se va renunța la punctele de examinare de la Rădăuți, Vatra Dornei, Cîmpulung Moldovenesc și Fălticeni. Prefectul a declarat marți într-o conferință de presă că a luat această măsură pentru a asigura condiții egale de examinare pentru toți candidații și pentru a eficientiza aceste examinări astfel încât să nu mai existe decalaje atât de mari în ceea ce privește programarea la proba practică. Adomnicăi a arătat că în momentul de față programarea pentru obținerea permisului auto categoria B a ajuns în luna februarie anul viitor. ”Programarea în vederea examinării pentru obținerea permisului de conducere este onorată în prezent în termen de 30 de zile. O programare pentru verificarea dosarului în vederea programării susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere făcută acum în octombrie este onorată în noiembrie. În noiembrie candidatul care se prezintă în condițiile în care dosarul este eligibil poate fi programat la proba practică în luna februarie 2018 pentru obținerea permisului categoria B. Pentru luna octombrie mai avem locuri disponibile pentru categoriile C și D”, a spus prefectul.

Mirela Adomnicăi a vorbit și de problema privind programarea inegală pentru proba practică în cele cinci puncte de examinare existente în prezent în județ arătând că a făcut o analiză amănunțită cu cei de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. ”Ne confruntăm cu o criză de personal în sensul în care avem deja 5 examinatori care s-au pensionat la data de 1 septembrie. De asemenea începând cu data de 17 iulie examinarea este înregistrată ceea ce presupune operațiunea ca atare sub aspectele tehnice de pornire a înregistrării, de salvare a înregistrării, astfel încât în medie examinarea pentru categoria B durează 25 de minute iar pentru categorile C, CE și D în jur de 45 de minute. Având în vedere că un examinator pentru a susține examinarea candidaților la Vatra Dornei pierde de fapt 4 ore cu drumul dus întors până acolo suntem în situația în care la nivelul municipului Suceava un examinator pe aceste intervale de timp de 25 respectiv 45 de minute poate examina 16 candidați. La Vatra Dornei se înjumătățește numărul candidaților care pot fi examinați”, a explicat Adomnicăi. Prefectul a mai arătat că în luarea deciziei ca examenul la proba practică petru obținerea permisului auto să se dea numai în municipiul Suceava s-a consultat șI cu cei din conducerea Direcției Generale de Permise și Înmatriculări Auto. Statistica arată că în trimestrul III al acestui an, au fost preluate și verificate 7.740 de dosare ale candidaților în vederea examinării pentru obținerea permisului auto. La proba teoretică au fost examinați 7.454 de candidați și au fost declarați admiși 4.184. Proba practică a fost promovată de 2.855 din cei 4.295 de candidați.