Profesorul de religie de la o școală suceveană este acuzat de părinții unui elev că în loc să-i învețe pe copii ”îi duce la film în cabinetul de informatică sau stau degeaba în liniște” și cere Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților să ia măsuri. ”Este normal ca un preot care ocupă catedra de religie la școală să nu poarte haina preoțească și să nu respecte programa din manual? (la ora de religie nu îi învață mai nimic, îi duce la film în cabinetul de informatică sau stau degeaba în liniște). Iar copiilor le-a zis să i se adreseze cu ,,domn profesor”, nu cu ,,domn părinte”. Copilul îmi pune întrebări de religie acasă la care nu știu să îi răspund, I-am zis să îl întrebe pe părintele la ora de religie. Și mi-a răspuns că nu, deoarece părintele nu le vorbește despre religie și nu poate iniția întrebare. Mulțumesc! Iertați.”, au scris părinții.

”Vă rugăm să ne dați informațiile complete, – școala și numele profesorului -, ca să luăm măsurile ce se impun”, a răspuns IPS Calinic.