Secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava se dotează cu sistem de monitorizare cu buton de panică la patul bolnavului. Sistemul va costa 37.940 de lei. Totodată, unitatea spitalicească va achiziționa și o masă de operație la secția neurochirurgie în valoare de 554.140 de lei. Aceste sume vor fi aprobate în ședința deliberativului județean de luni, 31 iulie, când va fi supus dezbaterii proiectul privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean și al unităților subordonate, proiect inițiat de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur. Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava se va rectifica în plus cu suma de 8.500 de lei pe partea de venituri ca urmare a încasărilor suplimentare din sponsorizări și din valorificări de bunuri, respectiv cu suma de 1,991 milioane de lei ca urmare a noilor necesități de finanțare fundamentate de conducerea spitalului.

Pe partea de cheltuieli a fost înscrisă cu semnul minus suma de -2,011 milioane de lei recuperată din cheltuielile efectuate în anii precedenți cu propunerea de utilizare a acesteia pentru suplimentarea cheltuielilor de funcționare ale unității. Astfel, în urma reevaluării necesarului de cheltuieli cu bunuri și servicii, conducerea spitalului propune o majorare a acestora cu 3,605 milioane de lei. Cea mai mare parte din sumă, 2,42 milioane de lei, este destinată întreținerii și reparării aparaturii medicale, fiind propusă și suplimentarea sumelor alocate pentru materiale de curățenie, utilități, achiziția de reactivi și materiale de laborator, servicii de pază, precum și pentru încheierea unor polițe de asigurare la incendiu. În ceea ce privește cheltuielile de capital se propune o suplimentare a acestora cu suma de 397.500 de lei.