Profesorul doctor în istorie Daniel Hrenciuc apreciază foarte mult modul cum arată proaspăt inaugurata grădiniță de la Colegiul Național <Mihai Eminescu> din Suceava. Construcția a demarat în 2008, printr-un proiect finanțat de Ministerul Educației. Însă, lucrările au fost sistate în 2010 din lipsă de fonduri și au fost reluate în vara anului 2021 cu bani din bugetul local. Inspector de istorie, profesorul Hrenciuc, care a fost la inaugurare, a declarat, la Radio Top: „Este ceva cu totul deosebit. Mai rar am văzut o grădiniță la nivelul ăsta. Am umblat și eu în județul ăsta dintr-un capăt în altul, Am văzut grădinițe frumoase, dar nu ca cea de la <Eminescu>. Are toate utilitățile, spațiile sunt foarte bine gândite, foarte bine proiectate, foarte bine realizate. Constructorii au fost deosebiți. Este o grădiniță de top, pe măsura colegiului. Este o grădiniță care reflectă calitatea învățământului de la <Eminescu>”. Totodată, profesorul Hrenciuc a salutat investițiile făcute de municipalitatea suceveană în învățământ și a precizat: „În Suceava s-a investit și se investește foarte mult în educație. Atenția acordată învățământului în Suceava este una deosebită. Totuși, nu numai în Suceava se investește în educație. Am fost peste tot în județ, am fost la multe școli și grădinițe. Am fost la Poiana Stampei, am fost și la Falcău, la Brodina, la Baineț, la Siret, la Zamostea… Sunt peste tot unități de învățământ îngrijite”. Grădinița cu Program Prelungit de la Colegiul Național <Mihai Eminescu> va fi deschisă după vacanța de Paște.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings