Sâmbătă, 4 august 2018, începând cu orele 16:00, Consiliul Județean Suceava împreună cu Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava vor organiza un nou spectacol aviatic de excepție pe cerul Bucovinei. Este vorba despre „Suceava Air Show 2018”, eveniment care va reuni așii aviației și parașutiști de elită, care vor încânta publicul cu demonstrații aeriene și acrobații uluitoare.

Adrenalina celei de-a VII-a ediții a mitingului aerian va fi asigurată de profesioniști din elita Aeroclubului României cu formația Hawks of Romania, Iacării Acrobați și pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobațiilor aeriene, piloții Asociației Bucovina Fly Club, precum și de Valer Novac, ”tăticul elicopterelor” Ka-26, care va zbura la ”firul ierbii”.

Surpriza ediției din acest an este Formația ASALT care va oferi un spectacol aviatic de excepție cu două aeronave de înaltă acrobație SKYBOLT of Romania!

Mitingul aviatic de anul acesta va începe la ora 16:00, la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Intrarea va fi liberă, iar publicul participant va avea la dispoziție mijloacele de transport public local din municipiul Suceava din 30 în 30 de minute, care vor circula din stația Centru începând cu ora 13:00.

Programul complet al Suceava Air Show 2018 este următorul:

Nr. Crt. EVOLUȚIA Perioada Durata (minute) 1. DESCHIDEREA MITINGULUI – DRAPELUL Bucovina Fly Club 16:00-16:15 15 2. Evoluție elicopter KA26 16:15-16:25 10 3. AEROCLUBUL ROM Â NIEI – evoluție parașutiști și aeronava AN-2 16:25-16:40 15 4. IACĂRII ACROBAȚI – acrobație aeriană YAK 52 16:40-16:50 10 5. AEROCLUBUL ROMÂNIEI – evoluție IAR 46 în formație de 2 aeronave 16:50-17:00 10 6. Evoluție elicoptere KA26 17:00-17:10 10 7. Evoluție formație aeronave SKYBOLT 17:10-17:25 15 8. AEROCLUBUL ROMÂNIEI – acrobație aeriană EXTRA 300 17:25-17:40 15 9. Evoluție elicopter KA26 17:40-17:50 10 10. Evoluție aeronave REGIONAL AIR SCHOOL DA-20, DA 40, DA 42 17:50-18:00 10 11. Evoluție formație aeronave SKYBOLT 18:00-18:15 15 12. AEROCLUBUL ROMÂNIEI – evoluție parașutiști și aeronava AN-2 18:15-18:30 15 13. Bucovina Fly Club – aeronave ușoare și ultraușoare 18:30-18:45 15 14. Evoluție solo aeronava SKYBOLT 18:45-18:55 10 15. Evoluție aeronave REGIONAL AIR SCHOOL DA-20 18:55-19:05 10 16. AEROCLUBUL ROMÂNIEI – evoluție planoare aeronava WILGA 19:05-19:20 15 17. IACĂRII ACROBAȚI – acrobație aeriană YAK 52 19:20-19:35 15 18. AEROCLUBUL ROMÂNIEI – acrobație aeriană EXTRA 300 19:35-19:50 15 19. JURGIS KAYRIS – evoluție solo 19:50-20:00 10 20. AEROCLUBUL ROMÂNIEI – evoluție parașutiști și aeronava AN-2 20:00-20:25 25 21. AEROCLUBUL ROMÂNIEI – acrobație aeriană EXTRA 300 20:25-20:40 15 22. ÎNCHEIEREA MITINGULUI IACĂRII ACROBAȚI – acrobație aeriană YAK 52, JURGIS KAYRIS și PIROTEHNIE 20:40-21:00 20

Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, eventuale evenimente neprevăzute, în funcție de cerințele contractuale încheiate și în cazul apariției unor noi participanți invitați la Miting.