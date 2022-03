Stem Cells Bank, parte din Grupul MedLife, a asigurat anul trecut, în premieră, eliberarea unei probe de celule stem hematopoietice, în vederea unui transplant în cazul unui copil diagnosticat cu Tulburare de dezvoltare din Spectrul Autist (TSA). Transplantul s-a făcut în cadrul unui studiu clinic aprobat de ANM, care evaluează comparativ eficacitatea și siguranța oxitocinei intranazale și a transplantului cu celule stem din sângele ombilical pentru îmbunătățirea aspectelor funcționale la copiii diagnosticați cu TSA.

Rezultatele după primele luni de la administrarea tratamentului cu celulele stem par să indice o evoluție bună, primele progrese înregistrate de pacient fiind cele de limbaj și inițiativă. În continuare, acesta se află sub observație medicală pentru a urmări evoluția clinică în timp.

Povestea lui Mathias, pacientul care a beneficiat de celulele stem recoltate la naștere

Mathias s-a născut în 2016, moment în care părinții au luat decizia de a proteja viitorul copilului lor prin stocarea celulelor stem din cordonul ombilical al bebelușului. Probele au fost recoltate, procesate și stocate de către Stem Cells Bank la cele mai înalte standarde de siguranță.

În 2021, micuțul Mathias, diagnosticat cu Tulburare de dezvoltare din Spectrul Autist (TSA), a fost înrolat, alături de mai mulți copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, într-un studiu clinic desfășurat în România, aprobat de ANM, al cărui investigator principal este Dr. Stancioiu Felician. În cadrul studiului se urmărește îmbunătățirea aspectelor funcționale în urma administrării tratamentelor cu oxitocină și cu sânge din cordonul ombilical. Evaluarea stării funcționale se face prin chestionare specifice la momentul inițial, la 2 luni, 6 luni și 1 an după primele tratamente.

“Celulele extrase din cordonul ombilical s-au dovedit eficiente pentru tratarea sau ameliorarea mai multor tulburări de natură neurologică, precum leziuni ale măduvei spinării sau paralizie cerebrală, dar s-au făcut progrese și în tratarea bolilor de inimă, a diabetului de tip 1 sau a bolilor inflamatorii intestinale prin folosirea acestei metode de tratament. În cazul tulburărilor din spectrul autist, unele studii desfășurate la nivel internațional arată că două tremini dintre pacienții care au beneficiat de infuzia cu sânge din propriul cordon ombilical, care conţine celule stem, au făcut progrese semnificative și sperăm ca acest lucru să se întâmple și în cazul pacientului nostru”, a declarat conf. dr. Filimon Nicoleta, biolog Stem Cells Bank (www.stemcellsbank.ro).

Evoluția pacientului după administrarea terapiei cu celule stem

Administrarea probei de sânge s-a realizat pe cale intravenoasă, timp în care nu au fost identificate modificări semnificative în starea hemodinamică a pacientului și nu s-au constatat reacții adverse de tip alergic sau algic. În schimb, încă de la primele evaluări s-au observat progrese în ceea ce privește limbajul și inițiativa. În continuare, Mathias se află sub supraveghere medicală pentru evaluarea constantă a evoluției post-tratament.

„Am o observat o schimbare de atitudine și de prezență, cu îmbunătățiri pe partea de relaționare, de comunicare somatică, prin expresii facile noi, și interes sporit pentru diverse activități. În plus, comunicarea cu el a devenit mai ușoară după ce a început să lege cu sens câteva silabe. Însă, cel mai important este că procedura nu a avut efecte adverse, lucru de care eram îngrijorați la început. Ne bucurăm că am fost inspirați în ceea ce privește recoltarea de celule stem la naștere și că astfel, am putut să îi oferim o nouă șansă copilului nostru”, povestește tatăl lui Mathias.

Rata de viabilitate celulară de 97% a probei de sânge, la 5 ani după recoltare, confirmă condițiile excelente de stocare asigurate de Stem Cells Bank

Mostra de sânge eliberată de Stem Cells Bank a fost transportată în condiții optime, fiind menținute pe durata transportului aceleași condiții ca și cele de stocare – vapori de azot la -196°C. Înainte de administrare, specialiștii au analizat viabilitatea celulară a probei, iar testele realizate au evidențiat o viabilitate excelentă, de 97%, pentru celulele stem hematopoietice de interes. Această rată de viabilitate crescută se datorează:

modalității de procesare a probei de sânge ombilico-placentar, care a fost recoltată la naștere prin utilizarea unui sistem de procesare automat, cel mai performant la ora actuală, și a biotehnologiei de ultimă generație;

asigurării unei înghețări controlate și graduale cu aparatură de ultimă generație;

stocării și depozitării probelor procesate în tancuri de stocare cu siguranță adițională, cu respectarea normativelor și standardelor pentru stocare existente la acest moment în vigoare.

“Siguranța celulelor stem stocate este asigurată de reglementările stricte din domeniu. Însă, o dovadă în plus de siguranță este dată de sistemul pe care noi îl folosim, Sepax 2, cel mai performant sistem de stocare la ora actuală, care oferă cele mai bune rezultate fără niciun risc de eroare umană sau de contaminare în laborator. De altfel, aceasta este singura tehnologie automatizată care a procesat peste 2500 de unități de sânge ombilicoplacentar, utilizate ulterior în transplant. Folosirea celei mai avansate tehnologii din lume explică viabilitatea excelentă a probei eliberate pentru acest caz, de peste 95%, la mai bine de 5 ani de la recoltare, în condiţiile în care standardul de calificare este de 75%. Această rată de viabilitate este o confirmare a condițiilor bune de stocare asigurate de Stem Cells Bank”, a conf. dr. Filimon Nicoleta.

Despre Stem Cells Bank

SCB este singura Bancă de Celule Stem din România care folosește, încă din 2010, cea mai avansată tehnologie disponibilă în lume – Biosafe Sepax 2. Procesarea este automată, recuperarea celulară este maximă (99,78%), fără a fi nevoie de intervenții umane și fără riscul unor posibile erori. Până în prezent, peste 10.000 de familii au ales Stem Cells Bank pentru a proteja viitorul copilului lor.

Serviciile Stem Cells Bank vin cu garanția MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România.