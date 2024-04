Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se situează pe locul 2 în lista celor 20 de proiecte admise în etapa de evaluare tehnico-economică în cadrul apelului PNRR 2023/C15/MEDU/I17 „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”, cu proiectul „Dezvoltarea infrastructurii sociale în USV (DIS – USV)”. DIS – USV are ca scop general dezvoltarea infrastructurii universitare a USV și asigurarea accesului la servicii sociale de calitate pentru toți studenții, indiferent de situația lor socio-economică, prin realizarea a trei obiective de investiție în Campusul II, situat în comuna Moara: Casa de Cultură a Studenților Suceava, Teren de sport multifuncțional și Cantina restaurant.

Cele trei componente ale proiectului au în vedere îndeplinirea unor obiective specifice, precum: dezvoltarea infrastructurii culturale a USV, prin construcția unei case de cultură a studenților, o clădire modernă și funcțională care să ofere studenților un spațiu cu o capacitate de 700 de locuri, dedicat culturii și divertismentului, promovarea dezvoltării fizice armonioase a studenților, oferind acces la infrastructura sportivă de nivel ridicat prin construcția unui teren de sport de dimensiuni UEFA, dedicat practicării diferitelor sporturi de către studenți și dotat cu tribune pentru 500 de locuri, și dezvoltarea infrastructurii sociale a USV, prin construcția unei cantine cu o capacitate de 370 de locuri, care să pună la dispoziția studenților o gamă variată de produse alimentare la prețuri accesibile, alături de un book-café cu o capacitate de 50 de locuri. Din punct de vedere al parametrilor financiari, valoarea totală a proiectului DIS – USV prevăzută în cererea de finanțare este de aproximativ 58 milioane de lei, din care partea eligibilă prin PNRR este de 47 milioane de lei, restul sumei implicând o cofinanțare din partea USV în valoare de aproximativ 10 milioane de lei.