Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, a lansat o provocare cetățenilor care locuiesc pe străzile Ion Irimescu și Universității și anume aceea de a participa la amenajarea spațiului dintre pista de biciclete proaspăt finalizată și drum prin însămânțare de gazon sau plantare de flori. ”Având în vedere că lucrările de la pista de biciclete și DC71 sunt aproape finalizate, PROVOCĂM cetățenii comunei Moara de pe străzile Ion Irimescu și Universității să participe la înfrumusețarea comunei, prin amenajarea square-ului ( acel spațiu dintre pistă și drum), prin: însămânțate de gazon, plantare de flori sau alte idei cu care puteți suprinde în mod plăcut privirile. Vă mulțumim pentru că ne susțineți și sperăm că împreună vom continua să dezvoltăm imaginea iubitei noastre comune!”,a transmis Eduard Dziminschi.

