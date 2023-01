Social democrații amenință cu greva japoneză în Consiliul Județean Suceava pe motiv că propunerile consilierilor PSD nu sunt luate în seamă în comisiile de specialitate ale deliberativului. Anunțul a fost făcut de liderul grupului PSD, consilierul Gheorghe Iacob. „Este prima ședință de anul acesta și ca și în ședințele din 2022, și bănuiesc că așa va fi și în 2023, deși suntem în coaliție doleanțele, propunerile consilierilor județeni PSD nu prea sunt luate în seamă. Stau și mă întreb dacă mai e nevoie de votul nostru. O să discut și cu colegii dacă nu cumva o să trebuiască să intrăm într-un fel de grevă japoneză să nu mai participăm la nici un fel de vot, să ne spunem punctele de vedere dar să nu mai participăm la nici un fel de vot în condițiile în care în 2023 se va proceda la fel. E drept, aveți majoritatea necesară, dar fiind totuși o coaliție ar trebui totuși să medităm mai mult și să găsim niște soluții pentru o colaborare într-adevăr fructuoasă”, i-a transmis Gheorghe Iacob președintelui PNL al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Gheorghe Iacob a adăugat că „avem interese comune, nu avem interese divergente față de conjudețenii noștri. Și ar trebui domnule președinte să ne aplecăm mai mult asupra unor probleme la care e necesar și punctul nostru de vedere. Noi nu dorim să participăm la anumite comisii numai de dragul de a participa”. Iacob a arătat că reprezentanții PSD din Consiliul Județean Suceava pot să vină cu niște propuneri concrete care ar putea duce la îmbunătățirea activității tuturor unităților din subordinea deliberativului județean și pentru toți locuitorii județului. „Cred că ar trebui să ne gândim mai mult. Probabil în prima ședință a grupului de consilieri PSD vom analiza și punctul nostru de vedere și în prima ședință de Consiliu Județean o vom expune”, a spus Gheorghe Iacob la finalul ședinței de astăzi a Consiliului Județean

Gheorghe Flutur: „Cumva e o contradicție pentru că voturile în unanimitate de astăzi au arătat o oarecare apreciere și un punct de vedere de comun acord a tuturor”

În replică, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că într-un fel afirmațiile lui Gheorghe Iacob sunt contradictorii, având în vedere că proiectele din ședința de astăzi au avut majoritate de voturi, inclusiv de la PSD. „Cumva e o contradicție pentru că voturile în unanimitate de astăzi au arătat o oarecare apreciere și un punct de vedere de comun acord a tuturor. Noi nu ne-am contrazis pe proiectele de dezvoltare a județului Suceava. Asta este prima chestiune. Și vă aștept oricând să discutăm. În prezentarea mea de azi am vorbit de investiții și dacă vă uitați în ce localități se fac aceste investiții pot să spun că sunt extrem-extrem de echilibrate. Și totdeauna am ținut seama. Îmi aduc aminte numai de drumurile județene pe care noi le modernizăm în momentul de față, fără să ținem seama de culoare politică. Dar dacă e să facem și asta, atunci am argumente să spun că se fac și în zone destul de multe care au altă culoare decât culoarea din care fac eu parte. Deci nu am ținut seama de asta”, a precizat Gheorghe Flutur. El a spus că este nevoie de o colaborare pe proiectele județului. „Dumneavoastră ați făcut o trimitere la comisiile în care să participăm sau nu. Eu cred că noi ne-am stabilit aceste lucruri și aceste reguli chiar de la începutul acestui mandat. Respectăm, suntem de acord să fim total deschiși, dar începutul acestui mandat a dat niște jaloane. Noi am mai avut discuții de genul ăsta. Practic eu cred că pe problemele de dezvoltare ale județului putem să ne concentrăm cel mai mult în perioada următoare. Că așa în comisii au mai apărut niște modificări, că s-a retras un consilier, a venit altul, în rest nu au fost probleme”, a afirmat șeful administrației județene. El a spus că din punctul său de vedere bătălia sau discuțiile în contradictorii ar trebuie să fie pe prioritizarea fondurilor. „Amintiți-vă că în ședința trecută am votat alocarea de bani pentru primării. Uitați-vă în alte județe din țară ce scandaluri și ce probleme sunt. Și aici am avut unanimitate. Asta a însemnat că există un agrement inclusiv din partea dumneavoastră și l-ați exprimat de multe ori și public. De asta spun că pare așa o contradicție între una și alta. Vă respect punctul de vedere, vă aștept să discutăm oricând și în viitor pentru că vor fi anul acesta foarte multe lucruri de discutat, foarte multe proiecte. Pe asta cred că trebuie să mergem noi prioritar și sunt deschis la toate discuțiile, inclusiv parteneriatul. Și dacă vreți vă dau exemple legate de discuțiile pe care le-am avut pentru anumite zone din județul Suceava pe care să le discutăm. Îmi amintesc foarte bine de drumul Forăști – Manolea. Pentru că așa putem să spunem de ce a fost Forăști – Manolea și nu au fost alte priorități. Am ținut seama de toate lucrurile astea. Și voi țin în continuare. Și apelul meu către consilierii liberali e să fim colegi corecți de echipă, să ne respectăm unii cu alții și să mergem înainte”, a încheiat Gheorghe Flutur.

La final, liderul grupului de consilieri PSD Suceava, Gheorghe Iacob, a spus că existența unanimităților la vot o vede ca un merit al consilierilor PSD, „care au înțeles exact ce trebuie și când trebuie să votăm pentru binele conjudețenilor”. ”Dar nu putem să nu fim mâhniți că avem anumite doleanțe și nu sunt luate în considerare. Eu sper să fiu foarte bine înțeles. Nu am ridicat niște probleme care să aducă anumite neîmpliniri ale unor localități. Am venit cu o propunere ce ține de interesul Consiliului Județean, a acestui grup care lucrăm zi de zi lună de lună”, a mai spus Gheorghe Iacob.