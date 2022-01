Actorul George Burcea a aflat ce sancțiune a primit pentru faptul că în anul 2020 a condus în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise, mai exact a cocainei.

„Am văzut știri în care se scrie că am primit acea amendă de 16.000 de lei, pe care o pot contesta în 10 zile, dar în toate articolele de presă apar cu `pușcărie, pușcărie, pușcărie`. Dacă îmi dădea doi ani cu suspendare și o amendă de, spre exemplu, 1.000 de lei, se scria că Burcea a luat pușcărie. Așa, că am primit o amendă doar, tot de pușcărie se scrie. Că dacă nu o plătesc, ajung la pușcărie. Mi-a venit sentința, am de plătit doar o amendă penală, nu scrie nimic de pușcărie”, a transmis George Burcea, potrivit click.ro.

George Burcea a mărturisit că va contesta decizia magistraților. Cât despre faptul că nu are dreptul de a conduce, George a dezvăluit că nu este deranjat de acest lucru întrucât iubita sa, Viviana Sposub deține permis de conducere și îl poate ajuta să ajungă în locurile în care trebuie să își desfășoare activitatea.

