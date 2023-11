Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent la Bucuresti la „Summitul Autorităților Municipale din România” un eveniment organizat de catre Asociația Municipiilor din România, unde deține funcția de prim vicepreședinte.

”La discuții au participat președintele Senatului Nicolae Ciucă, premierul Marcel Ciolacu, ministrul finantelor publice Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene Florin Câciu, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Dragoș Drăgan ,precum si alți reprezentanti guvernamentali și ai mediului academic. Discuțiile au fost axate pe reforma administrativă,descentralizare,politici verzi și surse de finanțare pentru proiectele locale de dezvoltare viitoare . De asemenea am participat la Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din România unde a fost prezent și ministrul finanțelor publice, domnul Marcel Boloș, care a prezentat un „Ghid pentru Autoritățile Locale” referitor la aplicarea prevederilor Ordonanței 90/2023, care va fi transformat intr-un Ordin de ministru”, a spus Ion Lungu.