Grădina Zoologică Rădăuți are începînd de astăzi doi colocatari: un leu și un lup. Animalele nu vin de oriunde ci de pe front adică de la Grădina Zoologică din Zaporoje, Ucraina, fiind salvate de oameni su suflet mare. ”Milioane de refugiați ucraineni au fugit din calea războiului, pornind la drum alături de animalele de companie. Însă nu orice animal poate fi cărat în rucsac sau lesă. E cazul leului Simba și al unui lup, de la Grădina Zoologică din Zaporoje, Ucraina. Aceștia au rămas în cușca ce le-ar fi devenit mormânt, dacă nu ar fi fost salvați de către oameni cu suflet mare. La inițiativa primarului Bogdan Loghin, Primăria Rădăuţi și Grădina Zoologică din oraș au hotărât să salveze aceste animale. A fost un efort comun, care a salvat viețile a două animale speriate și flămânde. Leul Simba și lupul sunt bine acum. Au călătorit sute de kilometri, prin zona de război, și au ajuns acolo unde oamenii și animalele sunt în siguranță, în România, la Grădina Zoologică din Rădăuți. Au găsit hrană și culcuș cald. Sunt îngrijiți și iubiți. Peste Simba și lup nu mai cad bombe, doar priviri duioase și zâmbete. Vor rămâne aici până se vor putea întoarce acasă. Oroarea războiului din Ucraina obligă la refugiu nu doar oameni, ci și animale. Multe dintre ele au sfârșit ucise de invadatorii ruși. Grădinile Zoologice sunt cele mai vulnerabile. Animalele sunt mari, deci greu de transportat. Hrana lor e dificil de procurat, din cauza blocadelor armatei ruse. Ne bucurăm pentru leul Simba și lup, dar nu-i uităm nici pe alți Simba, care nu au fost la fel de norocoși”, au postat cei de la Primăria Rădăuți pe pagina de socializare.

