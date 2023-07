Câteva mii de localnici, pelerini și turiști au fost prezenți astăzi la Putna, unde pe 2 iulie se sărbătorește ziua comunei. Manifestările și evenimentele au fost organizate de Primăria Putna și Asociația pentru Dezvoltare Locală Putna. După ce au participat la hramului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna, localnicii și turiștii au participat în număr foarte mare la manifestările organizate în cadrul Zilei comunei Putna.

Sărbătoarea comunei a început cu deja tradiționala paradă a cailor. Prin fața spectatorilor au defilat superbe exemplare cabaline prezentate de aproximativ 15 crescători de cai din Putna și din localitățile învecinate. Parada cailor a fost completată de spectacolele de muzică populară, pe scenă urcând pentru grupuri de dansatori de muzică populară și interpreți, copii și tineri, din comuna Putna.

Prezent alături de locuitorii comunei și de turiștii veniți la sărbătoarea de la Putna, primarul Gheorghe Coroamă, a subliniat faptul că 2 iulie este o zi specială pentru această comună. „Este o sărbătoare mare și în acest an o petrecem cu lume multă, cu lume bună, cu oameni frumoși din Bucovina și nu numai atât. Este lume din toate colțurile țării, dar mai ales din Basarabia pentru că este sărbătoarea Sf. Ștefan al întregii Moldove. Am avut astăzi un program destul de încărcat de la primele ore ale dimineții, am primit un grup numeros de pelerini, ne-am închinat apoi la mormântul Sfântului Voievod, am avut parte de un ceremonial militar de excepție față de anii precedenți, iar acum în partea a doua a zilei încercăm să oferim, așa cum este un termen la modă, un regal artistic pentru frumosul public de aici. Sunt artiști și din România și din Republica Moldova, pentru că așa cum facem de fiecare dată pe 2 iulie, încercăm prin activitățile cultural artistice să facem o unire culturală până vom face România Mare. Ne străduim ca lucrurile să iasă cât mai bine pentru acest public minunat și cei care vin la Putna să trăiască cu adevărat această sărbătoare”, a transmis primarul Gheorghe Coroamă.

Cei câțiva mii de spectatori veniți la concertele organizate de Ziua Comunei Putna i-au putut urmări pe Lăutarii din Chișinău cu maestrul Nicolae Botgros, Sofia Vicoveanca, Ion Paladi, Constantin Enceanu, Ilie Caraș, Constantin Bahrin, Dana Dăncilă, Loredana Călin, Ansamblul Ștefan Vodă, Andrei Păunescu, Vanghele Gocu și Maria Luiza Mih. Zilele comunei Putna se vor încheiat cu un super concert susținut de îndrăgita interpretă Irina Rimes.