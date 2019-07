Comunicat : Toata Europa este plina de bani rusesti. In afara de noi, toata lumea face afaceri cu Federatia Rusa…..si asta in pofida asa ziselor sanctiuni…… cei care au impus sanctiunile sunt primii la afaceri cu rusii…… Noi romanii nu cumparam gaze direct de la rusi pt ca suntem nealcosi. Cumparam prin intermediari gen a treia/patra/cincea mana de la francezi-GDF, nemti-EON……etc

Clasa politica din Romania trebuie sa i-a exemplul altor tari importante din Uniunea Europeana si din lume, inclusiv SUA care in pofida „asa ziselor sanctiuni“ fac tot posibilul sa isi mentina si chiar sa dezvolte relatiile comerciale cu Rusia.

Distanta Washington – Bucuresti = 8000 km. Distanta Moscova – Bucuresti = 1700 km.

Piata rusa cere la unison produse romanesti: mobila, textile, incaltaminte, produse alimentare/ legume/ fructe, vinuri, medicamente, mecanica si utilaje romanesti, turism etc. Cum este posibil ca noi romanii sa refuzam sa lucram cu piata din Rusia care este cea mai intinsa tara din lume avand suprafata cat planeta Pluto, ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania, de 128 de ori cat Anglia. Indiferent in ce directie invartim globul pamantesc ne lovim de Rusia care este singurul stat din lume inconjurat de 12 mari, avand hotar cu 16 tari. Rusia si America sunt despartite doar de 4 km. Suprafata Siberiei reprezinta 9% din uscatul Terrei.

Asezarea geopolitica a Romaniei intre Orientul Mijlociu, Uniunea Europeana, Federatia Rusa si Balcani ar putea fi folosita in favoarea dezvoltarii si pentru a deveni lider continental. Romania trebuie sa isi reduca dependenta finanaciara si decizionala fata de Uniunea Europeana, sa sa isi cultive propriile resurse, autonomie in luarea deciziilor, increderea in sine si sa uite de teama fata de Rusia care este doar o fata morgana.

Ideile preconcepute dintre rusi si romani ar trebui sa dispara iar problemele istorice trebuie rezolvate de istorici. Trebuie sa constientizam cu totii ca din trecut nu se poate trai. Sunt mai multe lucruri care unesc Romania si Rusia decat cele care le despart. Din timpuri stravechi Rusia şi Romania sunt strans legate, primul exemplu este influenta culturii slave asupra culturii stramosilor actualilor romani. Primele relatii diplomatice intre Romania si Rusia au fost stabilite in 1878 in timpul ultimului razboi ruso-turc, in urma caruia Romania a devenit independeta fata de Imperiul Otoman. Se mai stie ca 25% din fondul lexical principal romanesc este de origine slava, asta inseamna ca 1 din 4 cuvinte vorbite azi de romani sunt de origine rusa, si asta nu este putin.

Pe langa lipsa dialogului exista si propaganda rau intentionata si lipsa totala de informatii, in Rusia nu prea se stie ce este in Romania si in Romania nu se stie absolut nimic real din cea ce se intampla cu adevarat in Rusia. Reconstruirea relatiilor dintre Romania si Rusia se poate face numai prin dialog politic de pe pozitii egale si mai ales prin dialog comercial si cultural.

Tot ce stim de spre Rusia din 1990 este gresit. Nu se mai studiaza limba rusa. Nu mai avem specialisti care cunosc acest spatiu. Avem doar asa zisi „analisti de serviciu” inventati peste noapte care bat campii. Se lucreaza programat si la comanda. Se doreste crearea unui nou inamic. Pentru aceasta propaganda se cheltuie zeci de miliarde de dolari. Autorul propagandei intr-o zi trebuie sa-si recupereze acesti bani. Platitorul vom fi chiar noi, asta in cazul un care nu ne vom trezi la timp.

