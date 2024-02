Actiunile altor patru companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vor fi incluse in indicii MSCI Frontier IMI si MSCI Romania IMI (Investable Market Index) in categoria Small Cap.

Actiunile unei companii deja incluse in indicii MSCI, Transport Trade Services (TTS), vor fi promovate de la Small Cap la Mid Cap/Large Cap si vor face parte din indicii MSCI Frontier si MSCI Romania.

Actiunile Aquila (AQ) vor fi excluse din indicii MSCI.

Romania va avea astfel, de la 1 martie 2024, un numar de 26 de companii listate parte din indicii MSCI de frontiera.

Prezenta pietei de capital din Romania in indicii MSCI va creste, incepand cu 1 martie 2024, la 26 de companii, in urma revizuirii trimestriale a indicilor, realizata de furnizorul global de indici MSCI in luna februarie a acestui an.

Potrivit anuntului disponibil la acest LINK, Romania va avea patru noi companii listate in indicii MSCI Frontier IMI si MSCI Romania IMI, la categoria small cap. Acestea sunt:

2B INTELLIGENT SOFT (BENTO)

COMPA (CMP)

DN AGRAR GROUP (DN)

PROSPECTIUNI (PRSN)

In acelasi timp actiunile Transport Trade Services (TTS) vor fi promovate de la Small Cap la Mid Cap / Large Cap si vor face parte din indicii MSCI Frontier si MSCI Romania care includ doar companii Mid Cap si Large Cap. Anuntul MSCI este disponibil la urmatorul LINK.

Totodata, conform aceluiasi anunt, actiunile Aquila Part Prod (AQ) vor fi excluse din indicii MSCI Frontier Small Cap si MSCI Romania Small Cap, intrucat capitalizarea totala a companiei a depasit pragul maxim stabilit pentru acesti indici.

In indicii MSCI pentru Piete de Frontiera, Romania este reprezentata de Banca Transilvania (TLV), BRD Groupe Societe Generale (BRD), Hidroelectrica (H2O), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Electrica (EL), MedLife (M), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP), Transelectrica (TEL), Transgaz (TGN), TTS Transport Trade Services (TTS), Arobs Transilvania Software (AROBS), Bittnet Systems (BNET), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Antibiotice (ATB), Conpet (COTE), Purcari Wineries (WINE), Safetech Innovations (SAFE), Simtel Team (SMTL), Sphera Franchise Group (SFG).

MSCI este unul dintre liderii in furnizarea de indici de referinta la nivel global. In prezent, Romania este incadrata de catre MSCI ca Piata de Frontiera.

Pe de alta parte, Romania este incadrata ca Piata Emergenta de catre furnizorul international de indici FTSE Russell, fiind reprezentata de 13 companii: Banca Transilvania, Hidroelectrica, MedLife, Nuclearelectrica, OMV Petrom, One United Properties, Teraplast, Aquila, Bittnet Systems, Bursa de Valori Bucuresti, Conpet, Purcari Wineries, Sphera Franchise Group.