Valea Prahovei este una dintre cele mai frumoase si populare destinatii turistice din Romania, oferind peisaje de vis, statiuni montane, obiective culturale si istorice, dar si multe posibilitati de distractie si relaxare. Daca iti doresti o escapada in natura, dar si confort si servicii de calitate, iti recomandam sa alegi unul dintre hotelurile de pe Valea Prahovei unde poti plati cu tichete, carduri sau vouchere de vacanta.

Iata o selectie de cinci hoteluri care iti vor oferi o experienta de neuitat.

Hotel Carpathia din Sinaia

Acest hotel de 4 stele este situat in centrul orasului Sinaia, la doar 10 minute de mers pe jos de Castelul Peles si de telecabina care duce la Cota 1400. Hotelul dispune de 70 de camere si apartamente spatioase si elegante, dotate cu TV, minibar, seif, baie proprie si balcon. De asemenea, este un hotel Sinaia 4 stele care are restaurant cu bucatarie romaneasca si internationala, un bar, o terasa, o sala de conferinte, un centru spa cu piscina interioara, sauna, jacuzzi si masaj.

Hotel Mara din Busteni

Mara este un hotel de 3 stele situat la poalele Muntilor Bucegi, la 2 km de centrul orasului Busteni si de Gara Regala. Are 31 de camere confortabile si moderne, dotate cu TV, internet wireless, telefon, frigider si baie proprie. Totodata, are un restaurant cu meniu a la carte si mic dejun bufet, un bar, o sala de fitness, o sala de jocuri pentru copii si o parcare gratuita.

Hotel Silva din Busteni

Daca vrei sa stai intr-o alta zona linistita si pitoreasca din Busteni, poti alege Hotel Silva. Este situat la 800 de metri de telecabina care duce la Babele si la Sfinx, are 55 de camere si apartamente elegante si confortabile, dotate cu TV LCD, minibar, seif, internet wireless si baie proprie. De asemenea, hotelul dispune de restaurant cu terasa si gratar, un bar cu biliard si darts, o sala de conferinte, un centru spa cu piscina interioara incalzita, sauna uscata si umeda, jacuzzi si masaj.

Hotel Orizont din Predeal

Orizont este un hotel de 4 stele este situat in statiunea Predeal, la 2 km de partiile de schi Clabucet si Cocosul. Hotelul are 139 de camere si apartamente spatioase si luminoase, dotate cu TV LCD, minibar, seif, internet wireless si baie proprie. De asemenea, hotelul ofera un restaurant cu bucatarie traditionala si internationala, un bar cu pian live in weekenduri, o sala de conferinte modulara pentru evenimente private sau corporate, un centru spa cu piscina interioara semiolimpica incalzita, sauna finlandeza si infrarosu, jacuzzi, salon de infrumusetare si masaj.

Hotel Piatra Mare din Poiana Brasov

Situat in statiunea Poiana Brasov, la poalele muntelui Postavaru, Hotelul Piatra Mare are 4 stele, 186 de camere confortabile si moderne, dotate cu TV, minibar, seif si baie proprie. Oaspetii se pot bucura de facilitatile hotelului, care includ piscina interioara, sauna, sala de fitness, teren de tenis si loc de joaca pentru copii. Hotelul are si un restaurant care ofera mic dejun tip bufet si meniu a la carte, precum si un bar unde poti degusta vinuri locale.

Tu unde iti vei petrece vacanta in aceasta vara cu tichete, carduri sau vouchere de vacanta?