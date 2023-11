Între 20 și 26 noiembrie 2023, în întreaga lume se desfășoară a patra ediție a Săptămânii Internaționale a Testării – organizată în România de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA. Anul trecut, în campania derulată în același context, peste 1000 de români și peste 40.000 de oameni la nivel global au avut șansa de a se testa și de a lua măsurile adecvate rezultatului primit: prevenire sau tratament.

SIT este o campanie mondială de sensibilizare și de promovare a testării pentru HIV, hepatite și infecții sexual transmisibile, inițiată de Coaliția PLUS și lansată anul acesta la Kuala Lumpur, în parteneriat cu Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, UNAIDS și Ministerul Sănătății din Malaezia.

Ce știm în prezent:

* la nivel global, 14% dintre persoanele infectate cu HIV nu își cunosc statutul serologic, deci nu iau tratament

* tratamentul antiretroviral asigură o speranță de viață similară cu cea a unei persoane care nu este infectată cu HIV

* există metode sigure de prevenire a transmiterii HIV

În aceste condiții, cerem factorilor de decizie să ia urgent măsurile necesare pentru finanțarea prevenirii și asigurarea constantă a tratamentului, conform angajamentelor internaționale semnate de România și legislației naționale în vigoare. De asemenea, conform sloganului Zilei Mondiale SIDA de anul acesta (Implicați comunitățile!), cerem recunoașterea și implicarea comunităților vulnerabile în luarea deciziilor și în implementarea activităților care le privesc.

În perioada 20-23 noiembrie 2023, vă puteți testa gratuit și anonim, pentru HIV, Sifilis, Hepatită B și C, în următoarele centre ARAS: Checkpoint ARAS București 0751010539, Checkpoint ARAS Cluj 0751111017, Checkpoint ARAS Iași 0751120708, Checkpoint ARAS Timișoara 0751120840, Centrul de Sănătate ARAS 0740303744, Centrul ARAS Titan București 0746125397, sauputeți comanda gratuit unul din cele 800 de kituri de testare gratuită (HIV și Hepatită C) pe care ARAS le oferă în cadrul campaniei: https://arasnet.ro/sit-2023/

Pentru mai multe informații: Mihai Lixandru, coordonator campanie, 0742 016592

Campanie realizată cu susținerea Coaliției Plus, Gilead Sciences Romania, Elton John AIDS Foundation, Sidaction și în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecționase „Prof. Dr. Matei Balș”.

Campania este susținută la nivel interațional de: Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), Robert Carr Fund, Expertise France prin programul “L’initiative” și Primăria Bruxelles.

Despre ARAS: Înființată la data de 10 aprilie 1992, ARAS este una dintre primele asociații anti-SIDA din România și una din primele asociații non-guvernamentale românești apărute după 1989. Din septembrie 2022, ARAS este asociație de utilitate publică.

ARAS este membră a Coaliției PLUS și membra Comitetului național intersectorial pentru controlul tuberculozei și infecției HIV/SIDA, a Rețelei Române de Reducere a Riscurilor Asociate Consumului de Droguri Injectabile (Romanian Harm Reduction Network – RHRN), a HIV OUTCOMES, având un rol activ în advocacy, schimbări legislative și reprezentarea persoanelor vulnerabile. Face parte din mai multe coaliții internaționale din domeniu: AIDS Action Europe, Civil Society on HIV/AIDS Forum, Civil Society Forum on Drugs, Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), Drug Policy Network South-East Europe.

Despre Coaliția PLUS: Fondată în 2008, Coaliția PLUS este o uniune internațională de organizații neguvernamentale comunitare din domeniul SIDA și al hepatitelor virale. În prezent, desfășoară activități în 52 de țări, cu peste 100 de organizații ale societăți civile, are 16 membri cu drepturi depline (printre care și ARAS) și luptă pentru transformarea socială prin implicarea comunităților. https://www.coalitionplus.org/