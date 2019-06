Sigfox, o noua companie franceza care se ocupa servicii de internet, pentru tehnologia IoT (Internet of Things) intra pe piata din Romania cu o provocare extraordinara. Pana in 2030 fiecare obiect ce contine cel putin un circuit electric va fi conectat la reteaua de internet.

Compania este puternic sustinuta in aceasta nisa, de investitori precum: Samsung, Salesforce, Intel, Mitsubishi si altii.

Lansarea pe piata din Romania se va petrece in compania unui alt startup, printr-un parteneriat strategic. Simple IoT, o companie cu peste 10 ani de experienta in dezvoltarea produselor din acest domeniu si cu peste 8 ani de vechime pe dezvoltarea si optimizarea proceselor de livrare, se va alatura proiectului.

Unii dintre cei mai mari investitori in tehnologie se alatura la masa jucatorilor pentru a finanta acest proiect.

Pana in 2030, Romania va fi conectata 100% – estimam un numar de 20 de milioane de device-uri conectate prin Sigfox in urmatorii 5 – 10 ani

In prezent, o astfel de retea exista si are acoperire in preajma marilor metropole ale Romaniei. Insa piata IoT in Romania este mult mai mare decat pare. La finalul anului se estimeaza deja ca aceasta piata va acoperi 50% din populatie.

Printre proiectele care Sigfox le vrea lansate in Romania se afla si unele ce pleaca de la premisa unor nevoie fundamentale. Un proiect care sa ofere informatii utilizatorilor care nu au acces la ele momentan sau carora costurile nu le permit sa aiba acces, este mai mult decaat bine venit in Romania. Iar acest proiect ar face adresare si nevoii de impact in masa. O tehnologie care sa aiba o difuzare mult mai larga a serviciilor in aceasta nisa este un „must have” pentru Romania.

Romania se afla in topul tarilor cu cel mai rapid internet, cele mai bune conexiuni din Europa, iar acest lucru reprezinta planul de lansare perfect si contextul extrem de favorabil pentru dezvoltarea unor asemenea proiecte.

Pentru unii specialisti acest lucru, intrarea Sigfox pe piata romaneasca, este un mare avantaj, mai ales in situatia dificila a crizei fortei de munca. O astfel de retea ar putea pune la punct o alternativa care sa optimizeze o multime de procese importante in business, evitand astfel activitatile simple si repetitive care transforma joburile intr-un cosmar.

Proiectele Sigfox trezesc deja interesul investitorilor

Compania va functiona in Romania pe baza parteneriatului mentionat anterior, cu startup-ul local Simple IoT. Printre investitorii care deja se pregatesc sa ajute compania in implementarea planului sau se afla si: Alexandru Lapusan, CEO & Founder Zitec, Dragos Dinu, fost conducator al companiei Tiriac Holding, dar si Laurentiu Scheusan – exCEO Labormed Alvogen.

Nevoile clientilor pentru astfel de produse sunt foarte diverse, declara specialistii, iar astfel de proiecte vor trezi mereu interesul pe piata. Serviciile sunt extrem de usor de adaptat pe orice business, iar optimizarea si eficientizarea mediului tehnologic si antreprenorial sunt preocupari extrem de importante in acest domeniu. Asadar, gradul de adoptarea al acestor tipuri de proiecte este unul extrem de mare.