Asemenea precedentelor trei oferte din 2023, si aceasta cuprinde cinci emisiuni, in euro si lei, dintre care una este dedicata donatorilor de sange.

Titlurile de stat destinate donatorilor sunt denominate in lei, au o maturitate de 1 an si o dobanda de 7,1%.

Ministerul Finantelor va emite, totodata, alte doua emisiuni in lei, cu maturitati de 1 an si 3 ani si dobanzi de 6,1% p.a. si, respectiv, de 7,25% p.a., si doua in euro, cu maturitati de 1 si, respectiv, 5 ani si dobanzi de 4% p.a. si, respectiv, 5,5% p.a.

Oferta se deruleaza in perioada 27 noiembrie – 15 decembrie, iar data estimata a listarii titlurilor Fidelis la BVB este 21 decembrie.

Prin precedentele 13 oferte de vanzare de titluri Fidelis, din perioada iulie 2020 – septembrie 2023, Ministerul Finantelor a atras de la populatie peste 22 miliarde lei (4,5 miliarde euro).

Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie Fidelis si deruleaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o noua oferta de vanzare, in perioada 27 noiembrie – 15 decembrie. Aceasta este a 14-a oferta de acest tip derulata prin intermediul pietei de capital de Ministerul Finantelor incepand cu iulie 2020. Prin intermediul precedentelor 14 oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, 22 miliarde lei (4,5 miliarde euro).

„Titlurile de stat au fost mereu atractive atat pentru investitorii la inceput de drum, cat si pentru cei experimentati, in functie de strategia lor si de apetitul de risc. Siguranta capitalului investit, faptul ca titlurile de stat sunt garantate integral de catre stat atat din punct de vedere al capitalului, cat si al dobanzii aferente, au facut romanii sa investeasca din 2020 pana acum peste 22 miliarde lei. Venim cu o noua editie ce ofera conditii avantajoase, atat pentru titlurile in lei, cat si pentru cele in euro. In plus, fapul ca donatorii de sange, eroii nostri nevazuti, vor beneficia de conditii speciale, a devenit deja o traditie. Astfel, fiecare picatura de sange devine o moneda de solidaritate, iar titlurile de stat devin simboluri ale generozitatii colective”, a declarat Marcel Bolos, Ministrul Finantelor.

Persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consortiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager. Consortiul este format din BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale si Alpha Bank Romania, titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti.

„Dintre cei peste 168.000 de investitori din piata de capital autohtona, la finalul lunii septembrie, peste 33.000 aveau in portofolii doar titluri de stat, ceea ce demonstreaza ca emisiunile recurente de titluri de stat derulate de Ministerul Finantelor au o contributie importanta la cresterea numarului de investitori si, totodata, la dezvoltarea pietei de capital, prin diversificarea gamei de instrumente disponibile pentru administrarea eficienta a portofoliilor si impartirea riscului pe diferite clase de active. Investitia la bursa are numeroase beneficii pentru investitori, la fel cum donarea de sange are beneficii pentru sanatatea donatorilor si felicitam Ministerul Finantelor pentru initiativa de introduce din acest an o transa dedicata investitorilor donatori”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Doar in acest an, numarul investitorilor din piata de capital a crescut cu peste 25%, de la 133.000 la 168.000. In ultimii patru ani am vazut un interes in crestere al investitorilor, numarul acestora triplandu-se, de la 54.000, cat erau la finalul anului 2019. Aceasta evolutie este determinata atat de listarile noi din ultimii ani, cat si de ofertele pentru titurile de stat Fidelis. Titlurile de stat Fidelis ofera investitorilor o rata fixa a dobanzii pe o perioada specificata, garantandu-le acestora un flux de venit stabil si previzibil”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

Detaliile fiecarei emisiuni sunt disponibile in tabelul urmator:

Pe transa donatorilor pot fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sange incepand cu data de 1 ianuarie 2023 si/ sau care doneaza in perioada derularii ofertei de vanzare de titluri de stat Fidelis.

Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (15 decembrie 2023), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).

Data estimata de intrare la tranzactionare este 21 decembrie 2023.

Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat FIDELIS, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distributie), BCR, BRD si Alpha Bank Romania.

Mai multe detalii pot fi consultate pe website-ul BVB.