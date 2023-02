În România, cifrele sunt îngrijorătoare atunci când vorbim despre educație. Rata medie de abandon școlar este de 15%, iar în mediul rural procentul depășește 25%. În era informației, 400.000 de copii cu vârsta între 3 și 17 ani nu urmează nicio formă de învățământ, 21% dintre cei care reușesc să termine 8 clase nu merg la liceu, 12% lucrează în gospodărie și 5% cu ziua.

Procentele sunt și mai mari în ceea ce privește analfabetismul funcțional. În România, 70% dintre elevi sunt analfabeți funcțional, 27% dintre elevii de clasa a XII-a nu s-au înscris anul trecut la bacalaureat, iar dacă acum 10 ani aveam 230.000 studenți anual, în momentul de față nu depășim 65.000.

Copiilor din România nu le place la școală, în primul rând din cauza condițiilor. O spun răspicat 4 din 10 elevi. Peste 80% dintre școlile românești se află într-o stare avansată de degradare și, anual, își întâmpină elevii în clădiri pline de igrasie și mucegai, cu bănci rupte, uși/geamuri/pardoseli deteriorate, acoperișuri și tavane prin care plouă, sobe fumegande în sălile de clasă și toalete în curți pline de noroi. Acestor condiții li se adaugă și violența verbală și fizică cu care 71% se confruntă, lipsa pregătirii sau interesului unor învățători/profesori.

Pentru a contribui la reabilitarea sistemului de învățământ românesc, fiecare cetățean din România, în calitate de persoană fizică poate redirecționa cei 3,5% din impozitul pe venit (anul 2022) către Asociația BookLand.

Cu strict materiale de construcții și bani adunați din mediul de afaceri privat, dar și mobilizând autoritățile și comunitățile locale, în doar 3 ani, Asociația BookLand a renovat 67 școli în mediul rural, creând condiții excelente pentru 15.000 elevi / an. Anul acesta sunt în curs de renovare încă 9 școli.

În plus, în această toamnă, Asociația BookLand va demara lucrările de construcție pentru primul Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual din mediul rural! Va asigura inclusiv profesorii care vor preda după o curricula comparabilă cu cea occidentală. O școală 100% modernă (cu cantină, bibliotecă, laboratoare, ateliere de lucru, sală spectacole, facilitați sportive, spații relaxare, livadă, dar și solar în care vor fi crescute propriile legume) pusă gratuit la dispoziția copiilor din satele și comunele României, reducând abandonul școlar și asigurandu-le la final un loc de muncă în cadrul companiilor cu care vor derula programe de învățământ profesional dual. Elevii de elită vor fi încurajați și susținuți financiar prin burse să urmeze studii superioare.

În ultimii 3 ani, peste 600 companii au susținut demersurile Asociației BookLand. Acum, orice persoană fizică, plătitoare de impozit pe venit, poate contribui la o Românie cu adevărat educată! Această muncă dificilă de șantier poate fi susținută prin redirectionarea celor 3,5% din impozitul pe venitul anului trecut, completând Formularul 230. Acesta poate fi trimis pe office@book-land.ro sau depus online / fizic la ANAF.

Împreună CONSTRUIM oameni!

Despre Asociația BookLand

Asociația BookLand renovează școlile rurale mobilizând mediul de afaceri privat (care redirectioneaza 20% din impozitul pe profit/venit), autoritățile și comunitățile locale. În 3 ani, prin cele 67 scoli renovate, a reușit să acorde copiilor din satele României o șansă reală la o educație de calitate. În plus, Întâlnirile BookLand Evolution facilitează tinerilor dialogul cu varii personalități, Taberele Coolturale BookLand le oferă un mix echilibrat de informație & distracție, iar materialele educaționale le răspund întrebărilor care-i frământă. În toamnă acestui an va demara construcția primului Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual din mediul rural cu scopul de a forma specialiștii de care România are atâta nevoie în producție și servicii.