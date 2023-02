Se apropie premiera celui de-al doilea sezon al serialului Clanul și toată lumea este curioasă dacă Tătuțu, interpretat de George Mihăiță (74 de ani) este în viață.

Click!: Cum e să mânuiți pistolul? Mă întrebam, oare, înainte de a juca în Clanul, câte pistoale ați mai mânuit?

George Mihăiță: Am mai mânuit în filme pistoale, dar, mai ales, am văzut multe filme cum se ține un pistol, cum tragi cu el, cum îl armezi și așa mai departe.

Click!: Spunea Anghel Damian că vă ia și trei săptămâni să învățați o scenă.

George Mihăiță: Uneori, pot să învăț o scenă în zece zile. De aceea, eu învăț, în avans. De exemplu, eu știu, acum, următoarele mele opt zile de filmare. Le am gata. Și mă gândesc la următoarele. Pentru că dacă eu am, să zic, liber, o săptămână, atunci, mai învăț o scenă pe care o am peste o lună.

Click!: Ce mai face Bendeac?

George Mihăiță: Face foarte bine și e foarte bun pe teatru. Și regizează, și joacă.

Click!:Poate îl vedem și în Clanul!

George Mihăiță: În Clanul nu-l vom vedea pe Mihai Bendeac, pentru că lui îi place să aibă construcțiile lui. Să și le creeze el. Și nu e genul de actor, a început un serial și să intre și el. El va intra, într-un serial, pe care sunt convins că și-l va scrie, îl va juca, și m-aș bucura să fiu alături de el.

