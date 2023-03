Rona Hartner a schimbat ieri prefixul. Vedeta a împlinit 50 de ani și a organizat o petrecere la ea acasă, pentru prieteni, cu mâncare de post și voie bună! Artista care trăiește în Franța a împlinit 50 de ani și a organizat o petrecere la ea acasă cu mulți invitați și mâncare de post, notează click.ro.

Cum se simte Rona Hartner a 50 de ani și ce își dorește pentru ea la această vârstă? Se va mai căsători vreodată sau nu? Vedeta a mărturisit pentru Click! toate gândurile sale.

Cum petreceți de ziua dumneavoastră? Vă așteptați invitații cu mâncare de post, așa am înțeles! Ce anume le-ați pregătit?

Sărbătoresc acasă, în Franța, am invitat toți muzicienii mei și toți regizorii cu care am lucrat și toate persoanele cu care sunt apropiată, prieteni români, francezi, de toate națiile, de toate religiile, ca să zic așa și fac o petrecere generoasă, frumoasă, la mine acasă. Am decis să nu fac asta într-un club, ca să nu fie ceva impersonal, bașca toate cluburile trebuie să închidă pe la 12 sau unu noaptea și eu vreau să dureze până mâine dimineață, așa că le-am pregătit un meniu de post. Meniul de post este tot la fel, generos, așa că o să aibă de toate chestiile posibile și imposibile, toate invențiile noastre românești, zacuscă, salată de vinete, fasole bătută, pe stiluri diferite, tot soiul de forme de ciupercuțe, tot felul de sărațele diferite pe care le-am inventat cu curcuma, deci humus, mâncare foarte sănătoasă și vegetariană, vegană, de la A la Z, adică de post!

Ați întâlnit un nou bărbat care să vă aprecieze și să vă facă fericită așa cum vă doriți?

Nu am întâlnit un bărbat deocamdată în viața mea, dar nu sunt închisă unei idei, unei propuneri într-o zi! Trebuie să se întâmple într-adevăr un miracol ca să mă mai căsătoresc o dată dar sigur mă voi căsători și așa îmi plac petrecerile, deci nu are sens să nu mă căsătoresc că și așa vreau să o fac lată!

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/rona-harter-a-implinit-50-de-ani-si-a-sarbatorit-2248823.html