Rona Hartner (50 de ani) și fiica sa, Rita, în vârstă de 15 ani, zâmbesc din nou! Asta după ce artista se simte mult mai bine și poate reveni oricând pe scenă după problemele de sănătate pe care le-a avut în ultima perioadă. Contactată de Click!, vedeta a mărturisit ce au putut să îi spună medicii fiicei sale aduci când au diagnosticat-o cu cancer la plămâni și metastaze pe creier.

„Fiica mea, Rita, scumpa de ea, mă susține necondiționat, prin simplul fapt că nu îmi arată când plânge și că este speriată de situație. Mai ales că doctorii i-au zis să meargă să facă testamentul în favoarea ei. Rita este și foarte ambițioasă. A terminat școala de make-up artist în România și este foarte fericită de rezultatul pe care l-a obținut”, a declarat Rona Hartner pentru Click!

După ce medicii i-au zis că timp de patru luni nu o să poată munci, Rona Hartner a mărturisit unei țări întregi, prin intermediul unui video postat pe pagina sa de Facebook, că nu are bani să supraviețuiască dacă o să stea atât de mult timp în spital. „Ca orice om deștept care nu se rupe în figuri, am niște bănuți de rezervă, normal, logic! Vorba aceea, am bani să trăiesc. Banii pe care eu îi strânsesem pentru un proiect muzical, acum o să îi cheltuiesc pentru a mă întreține. Mă deranjează acest lucru. Eu, în general, nu sunt disperată după shopping, nu sunt disperată după fițe și figuri, așa că nu mă las niciodată fără bani”, a mai spus simpatica artistă pentru Click!.

Sursa foto: Facebook

