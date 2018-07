Peste 70 de biciclisti au participat duminica, 8 iulie 2018 la „Marsul sigurantei pe 2 roti”, un eveniment inedit, in care accentul nu a fost pus in mod special pe pedalat, ci pe siguranta in trafic si preventie. Marsul este parte a campaniei de educatie rutiera si preventie pentru biciclisti, Fii cu ochii in 4 pe 2 roti, desfasurata de Asociaţia Naţională pentru Sprijinirea Victimelor şi Prevenirea Accidentelor Rutiere si Asociatia Probikeaddiction, in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi.



Necesitatea acestui eveniment a pornit de la faptul ca numarul accidentelor rutiere in care au fost implicati biciclistii ieseni in prima jumatate a acestui an a crescut de la 52 la 68, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Doar in acest an, in urma accidentelor 2 persoane au decedat si alte 11 au fost ranite grav.

Duminica, biciclistii au facut un scurt tur al orasului cu pornire din fata primariei si oprire la Palatul Culturii. „Marșul siguranței pe două roți a fost un eveniment în care am pedalat, am recapitulat regulile de circulație pentru cicliști, am oferit premii și exemple de viață, cu scopul de a preveni accidentele cu bicliști”, au precizat organizatorii.



Marea majoritate a accidentelor in care au fost implicati biciclistii in prima jumatate a acestui an s-au petrecut in mediul rural – respectiv 43 din numarul total de 68. Acesta este motivul pentru care actiunile campaniei „Fii cu ochii in 4 pe 2 roti” vor continua si in orasele Harlau si Pascani. „Ne dorim ca mesajul de constientizare cu privire la regulile de circulatie, importanta unei echipari corespunzatoare atat a biciclietei, cat si a biciclistului, precum si respectarea unei conduite potrivite in trafic sa ajunga la cat mai multi biciclisti”, au incheiat organizatorii.

Un alt obiectiv al proiectului este creşterea vizibilităţii bicicliştilor în trafic, asadar, am considerat necesar, ca in mediul rural sa venim in sprijinul biciclistilor, cu un numar de 1000 de veste reflectorizante si materiale informative despre conduita exemplara in trafic.