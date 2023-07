Un bărbat de 49 de ani din municipiul Suceava și-a găsit sfârșitul în iazul ”La Iuzic”, din Horodniceni. Omul a mers la pescuit cu amicii iar la un moment dat a intrat în apă să se răcorească. La un moment dat i s-a făcut rău iar prietenii au intrat și l-au adus la mal. Au sunat la 112 însă medicii de pe cele două echipaje de ambulanță sosite la fața locului nu au mai putut face nimic declarând decesul bărbatului.

