Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi dimineață că lucrările de asfaltare a axului principal s-au încheiat.

”Chiar dacă lucrarea nu este finalizată in totalitate, nu este receptionată, mai sunt lucruri de corectat, în mare parte este terminată. Mulțumesc sucevenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă, cât s-a lucrat în aceste 3 luni pe timp de noapte . Mă bucur că a reușit acest proiect, asfaltarea pe timp de noapte și s-au inspirat și alții de la noi. Mulțumesc firmelor de construcții care au lucrat și in mod special firmei SUCT Suceava ,care a asfaltat de la intrarea in municipiu de la Cartierul Tinereții Burdujeni până la Policlinica Areni. În perioada următoare se vor executa si marcajele, mai trebuie cateva zile să se usuce asfaltul turnat”, a spus Lungu.