La data de 14 ianuarie în jurul orelor 04.20, patrula din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni, aflandu-se pe strada Calea Unirii cu autospeciala din dotare, a observat un autoturism, fiind efectuate semnale de oprire prin punerea în functiune a semnalelor luminoase și acustice ale autospecialei de politie, conducatorul auto conformandu-se.

S-a procedat la testarea soferului cu aparatul etilotest rezultand o valoare de 0,54 mg/I alcool pur în aerul expirat: În aplicarea prevederilor art. 190 C.pr. pen. șoferului i-a fost solicitat consimtamantul scris cu privire la prelevarea mostrelor biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei, iar dupa ce acesta a semnat declaratia de consmitamant s­ a procedat la conducerea la U.P.U. – Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. loan eel Nou” Suceava, unde au fost prelevate mostre biologice de sange.

În cauza s-a întocmit proces verbal de constatare al infractiunii flagrante privind comiterea infractiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante”.