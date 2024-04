Primăvara vine cu reîmprospătări inclusiv la nivel de business, sau așa ne place nouă să-i spunem parteneriatului dintre Lidl și MRM România, pentru noua campanie de imagine a retailerului FMCG.

O campanie care a venit la pachet cu o misiune cel puțin challenging: ce înseamnă promisiunea „Meriți să fii surprins” în 2024, mai ales în contextul cultural în care ne aflăm acum?

Românii trăiesc vremuri ciudate pe toate planurile, ceea ce a ajuns să ne schimbe relația cu surprizele. Pe scurt, suntem o nație care e mereu luată prin surprindere, mai ales în ultima perioadă, așa că nu mai asociem surprizele cu ceva plăcut. Pentru că nici nu mai știm la ce să se ne așteptăm. Dacă avem curajul să ne imaginăm că ceva iese cum am sperat, cel mai des primim fix opusul.

Așa că nu e de mirare că în ultima vreme, când primim exact ce am căutat, exact ce am cumpărat sau comandat, exact ce ne-am dorit, parcă abia atunci avem parte de cea mai mare surpriză.

De asta, MRM și Lidl și-au luat ca misiune să redefinească surprizele pentru români.

TVC lansare campanie: https://www.youtube.com/watch?v=Q_59ItyAT3g

Să n-ai nicio surpriză și să primeșți exact la ce te aștepți e cea mai mare surpriză – un mesaj pe care doar Lidl poate să-l susțină, fiind asociat în mod direct cu teritoriul surprizelor prin poziționarea sa, plus memorabilul „Meriți să fii surprins”.

Pe scurt, este o campanie care propune o schimbare de paradigmă în ceea ce privește surprizele.

„Când te gândeșți la toate surprizele cu care ne-am confruntat în ultimul timp, de la A.I. care ne ia sau nu job-urile, până la inflația aproape gonflabilă – doar respiri și crește, asta ca să nu mai aducem în discuție contexte politice, pandemice și altele, parcă are sens să ne asumăm că trăim vremuri cel puțin incerte. De ceva ani încoace avem parte de surprize neplăcute în mod accelerat și parcă am ajuns la limita tolerabilității când vine vorba de schimbare. Ce să mai, ne-am săturat să fim surprinși. Și atunci, da, e imporant ca un brand care are surprizele în ADN-ul lui, să vină și să-ți propună o schimbare de perspectivă. Iar mesajul e unul atât de natural și familiar, încât n-ai cum să nu dai din cap aprobator când îl auzi sau citeșți: Cea mai mare surpriză e să n-ai nicio surpriză. O să-ți zici în cap, da, mă, în vremurile astea, să-mi iasă lucrurile cum am avut curajul să sper, fără alte surprize, abia asta are sens!” Carina Toma, Digital Creative Director.

Pe lângă TVC, spot radio, execuții dedicate de digital și toate outdoor-urile cu care ne întâlnim când ieșim afară, MRM și Lidl și-au unit forțele și cu două dintre cele mai iubite artiste din România, Irina Rimes și Alina Eremia care nu sunt doar voice over-ul spotului, ci chiar au compus o melodie pentru varianta lungă a manifesto-ului pe care o găsim exclusiv pe canalul de YouTube Lidl Romania.

Spoiler alert: e catchy.

Irina Rimes feat. Alina Eremia – Digital Manifesto

https://www.youtube.com/watch?v=7vyLSs5yZ10

Și dacă tot fredonezi deja melodia, n-ar strica să arunci un ochi și pe https://surprize.lidl.ro/manifesto unde găsești și mai multe detalii despre toată filozofia campaniei.

Mai mult, pregătește-te să dai volumul tare la radio când ești sau nu blocat în trafic, pentru că punem la cale încă o surpriză (la care probabil că te aștepți) alături de partenerii noștri de la Global Records.